Membrane-Festival für afrikanische Literatur in Stuttgart

Der Kurator des Stuttgarter Membrane-Festivals plädiert für ein neues afrikanisches Selbstbewusstsein

Der Ökonom, Musiker und Autor Felwine Sarr aus dem Senegal hat den französischen Präsidenten in Fragen kolonialen Kulturbesitzes beraten und die Rückgabe an die Ursprungsländer empfohlen. Seitdem wird auch hierzulande heftig diskutiert. In Stuttgart kuratiert Sarr das Membrane-Festival für afrikanische Literatur, das an diesem Donnerstag, 23. Mai, beginnt.