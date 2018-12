Von Stefan Lochner bis Raffael, von den Niederländern des 15. Jahrhunderts bis zum Barock - die Darstellung der Madonna mit Kind ist einer der wichtigsten Topoi in der Kunstgeschichte. Auch in der Malweise konsequent, nähert sich die Esslinger Künstlerin Petra Pfirmann dieser hoch aufgeladenen Thematik an. Für eine Ausstellung unter dem Titel „Mater Fidelium“ schuf die Künstlerin „MaDonnenBilder“ in klarer Komposition und quasi altmeisterlicher Ausführung. Doch in diesen Bildern wird nicht etwa Maria dargestellt, die dem Christuskind in mütterlicher Liebe zugetan ist. Stattdessen schlüpfen Zeitgenossen in