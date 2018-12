Danach soll sie aussehen wie vorher: David Chipperfield will bei der Sanierung der Neuen Nationalgalerie in Berlin die Architektur von Ludwig Mies van der Rohe möglichst original erhalten.dpa

Von Nada Weigelt





Berlin - Am 31. Dezember, 18 Uhr, geht in Berlin eine Ära zu Ende: Die Neue Nationalgalerie, eine Ikone der klassischen Moderne von Baumeister Ludwig Mies van der Rohe, wird auf Jahre hinaus geschlossen. Nach fast einem halben Jahrhundert ununterbrochenem Betrieb muss der legendäre Glastempel zwischen Philharmonie und Landwehrkanal in der Nähe des Potsdamer Platzes generalüberholt werden.

Die schlechte Nachricht: Nach dem weltberühmten Pergamonaltar, der ebenfalls wegen Sanierungsarbeiten voraussichtlich bis 2019 nicht zu sehen ist, muss die Bundeshauptstadt langfristig auf ein zweites kulturelles Highlight verzichten. Eine der international wichtigsten Sammlungen moderner Kunst mit Schlüsselwerken von Pablo Picasso bis Andy Warhol, von Ernst Ludwig Kirchner bis Gerhard Richter wandert weitgehend ins Depot.

Die gute Nachricht: Für das hochsensible Projekt zeichnet Stararchitekt David Chipperfield verantwortlich. Der 61-jährige Brite hat mit seiner vielfach preisgekrönten Rekonstruktion des Neuen Museums, dem „Palast“ von Königin Nofretete auf der Museumsinsel, seit langem die Herzen der Berliner erobert.

Die Sanierung der 1968 eröffneten Nationalgalerie vergleicht er mit der Generalüberholung eines 68er Mercedes. „Der Besitzer wünscht sich moderne Sicherheitsgurte, einen neuen Motor und sauber schließende Türen. Aber natürlich möchte er nachher sein altes, geliebtes Auto völlig unverändert zurück“, sagte er. „Wir wollen die Nationalgalerie so originalgetreu wie möglich sanieren. Man soll nachher wieder die architektonische Handschrift von Mies van der Rohe erkennen und nicht etwa die von Chipperfield.“ Der während der Nazi-Zeit in die USA ausgewanderte Mies hatte den Auftrag für das Museum am Rande des damaligen West-Berlin 1962 bekommen. Bereits 76 Jahre alt, setzte der einstige Bauhauslehrer seine Vision vom fließenden, offenen Raum genial um: Der gläserne Pavillon ist eine lichte, stützenfreie Halle von 2500 Quadratmetern, nur das markant vorspringende Metalldach ruht außen auf acht filigran wirkenden Stahlträgern. Nach Deutschland konnte Mies van der Rohe zur Einweihung seines Meisterwerks 1968 wegen einer Krebserkrankung nicht mehr reisen. Er starb ein Jahr später in seiner amerikanischen Wahlheimat Chicago.

Inzwischen hat das Berliner Haus, Schauplatz grandioser Ausstellungen, „das Ende seines ersten Lebenszyklus“ erreicht, wie es Martin Reichert, Projektleiter des Büros Chipperfield, kürzlich formulierte. Die riesigen Scheiben bekommen Sprünge oder laufen an, die Metallrahmen rosten, die Dachdämmung wird feucht; ganz zu schweigen von überholter Haustechnik und veraltetem Brandschutz.

Vor Beginn der Sanierung sollen Experten die gesamte, auf Mies zurückgehende Innenausstattung bergen, vom Lichtschalter bis zu Holzpaneelen, um sie später wieder im Originalzustand einbauen zu können. Insgesamt veranschlagt Museen-Generaldirektor Michael Eissenhauer rund ein Jahr für diese sogenannte Baufreimachung. Danach soll die Sanierung drei bis vier Jahre dauern. Über die Kosten ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Sie liegen voraussichtlich „im hohen zweistelligen Millionen-Bereich“, so Eissenhauer. „Am Ende wird sich jeder fragen: Was wurde überhaupt gemacht? Man sieht ja gar nix.“ Hoffentlich.