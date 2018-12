Baden-BadenKaum ein Dirigent seiner Preisklasse stellt sich für eine Ballettaufführung in den Orchestergraben. Valery Gergiev, der Intendant des St. Petersburger Mariinsky-Balletts, macht das relativ häufig, in Russland gelten Ballett und Ballettmusik einfach weit mehr als bei uns. Auch das alljährliche Gastspiel des Mariinsky-Balletts im Festspielhaus Baden-Baden eröffnete Gergiev persönlich, der dreiteilige Abend war dem Komponisten Sergei Prokofjew gewidmet, zu dessen 125. Geburtstag er vor zwei Jahren in Russland entstanden ist.

Und natürlich klingt es herrlich, wenn Russen einen Russen spielen: Mit seinen hervorragenden Musikern ließ Gergiev