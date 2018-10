Sie wurden ausgeschickt, weil sie am Hindukusch Deutschlands Si-cherheit verteidigen sollten. Das hat ihnen der frühere Verteidigungsminister Peter Struck mit auf den Weg gegeben. Doch die allermeisten ahnten nicht, was sie in Afghanistan erwarten würde. Und was für viele Bundeswehrsoldaten an dieser zunehmend riskanten Mission noch viel schlimmer ist: In der Heimat interessiert sich kaum jemand dafür, was solche Einsätze für die Soldaten selbst bedeuten. Die einstige Bundeswehrärztin Heike Groos, die selbst mehrmals in Afghanistan im Einsatz war, will dieses Schweigen brechen. Unter dem Titel „Ein schöner Tag