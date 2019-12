StuttgartZurückhaltend, geradezu zögerlich setzen die Klänge in Dmitrij Schostakowitschs elfter Sinfonie ein. Die akustische Leere, die beim Gastspiel des London Philharmonic Orchestra im Beethovensaal zu erleben war, ist ein Spiegelbild der emotionalen Kälte, die der russische Komponist hier in Szene setzt. Doch dieser Charakter wandelt sich schnell. Unverkennbar tönen im ersten Satz die liturgischen Melodien, die für den von russisch-orthodoxen Kräften getragenen Protestzug des „Blutsonntages“ stehen. Am 9. Januar 1905 hatte Zar Nikolaus II. ein blutiges Exempel statuieren lassen. Die Schüsse der Soldaten auf die unbewaffnete Menge sind deutlich in den