„Carpe Diem, nütze den Tag“ ist in die Bodenfliesen am Eingang zum kleinen italienischen Restaurant Carpe Diem in der Küferstraße eingelassen - und der Abend, zu dem die Buchhandlung Provinzbuch eingeladen hatte, stand ganz unter dem Motto dieser Zeile aus den „Carmina“-Oden des römischen Dichters Horaz. Den Augenblick genießen, das Leben von seiner positiven Seite nehmen, Stress und Hektik des Alltags außen vor lassen, in angeregter Runde und entspannter Atmosphäre plaudern, mit leckerem italienischem Essen verwöhnt werden und sich von der Berliner Schauspielerin Ina Rudolph mit kulinarischen Geschichten aus