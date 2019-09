Link Michels bitterböse Pointen

Als „schwäbische Schwertgosch“ schaut Link Michel seinen Mitmenschen aufs Maul

Link Michels Pointen kennen kein Tabu. Der Kabarettist, der am 14. September im Kabarett der Galgenstricke in Esslingen gastiert, frotzelt sogar über die Partnersuche im Internet. Und lacht am liebsten über sich selbst.