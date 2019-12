KöngenIm großartigen Ambiente des Köngener Schlosses hatte der Jazzclub am Freitag zu seinem Dezemberkonzert eingeladen. Glücklich, wer in dem bis auf den letzten Platz ausverkauften Konzertraum noch einen Platz ergattern konnte. Linda Kyei und ihre Swing Combo standen auf dem Programm. Sie boten ein rundes und gefälliges Konzert, das beim Publikum sehr gut ankam.

Mit Titeln wie „Take the A Train“, „Puttin on the Ritz“, „Ain’t Misbehavin“ oder „It don’t mean a thing“ ging die Reise quer durch das Real Book. Die „Bibel des Jazz“, wie dieses Standardwerk auch genannt wird, ist eine Fundgrube für Jazzmusiker. Linda Kyei und ihre fünf Mannen, mit