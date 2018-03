Was haben Zydeco Annie & the Swamp Cats und - zum Beispiel - die Blues Brothers gemeinsam? Beide Bands tragen die musikalische Ausrichtung im Namen. Einen entscheidenden Unterschied dürfte es dennoch geben: Anja Baldauf alias Zydeco Annie wird wohl öfter eine Definition für ihr Tun liefern müssen. Und die könnte ungefähr so lauten: Zydeco ist eine schnelle, extrem tanzbare Stilrichtung, die im US-Staat Louisiana ihre Wurzeln hat und Elemente aus Cajun, Boogie, Blues, Country und Rock ’n’ Roll miteinander verschmilzt. Die typischen Instrumente sind Akkordeon und Waschbrett, letzteres im Fachjargon auch Frottoir