OstfildernSie erzählen keine Geschichten, sondern von einem Augenblick, der sich verdichtet und unendlich in den Raum hineinschachtelt, auch wenn sie Titel tragen wie „Moment: Verlauf: Le Touquet Paris Plage, 2015“. Vera Leutloff dekliniert in ihren Bildern Orte, Zeiten, Wunder. Mit Stangen und Kreisen und Streifen. Mit Farbe und Licht. Ihre in Farbe und Form gebannten Erinnerungen werden so zu vielschichtigen, eindrucksvollen Seherlebnissen in der Ausstellung namens „Juli“ in der Städtischen Galerie Ostfildern.

Stangen, deren Anfang und Ende sich treffen könnten im undefinierten Bildraum, irgendwo im Weiß der Galeriewand oder der Phantasie des