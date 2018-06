StuttgartZum Ende seiner Intendanz schließt Ballettintendant Reid Anderson in vielen Dingen den Kreis – so kehrt er zum Beispiel zum ersten großen Handlungsballett zurück, das er damals in Auftrag gab. Christian Spuck, heute Ballett­direktor in Zürich, war der erste Haus-Choreograf der neuen Ära Anderson, 2003 landete seine „Lulu“ ein Riesenerfolg bei Publikum und (der meisten) Presse. Zehn Jahre nach der letzten Aufführung kehrt die getanzte „Monstretragödie“ jetzt in einer kaum veränderten Neufassung ins Opernhaus zurück; ein wenig wurde gekürzt, ein paar Kostüme verändert, die Kronleuchter fehlen. Alles andere blieb gleich, auch Alicia Amatriain, die