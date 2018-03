Anzeige

In der Fachwelt wird er gerne als Mozart der Reformation verehrt. Andererseits ist das intellektuelle Wunderkind schon zu Lebzeiten der ewige Zweite unter den deutschen Reformatoren gewesen - und in der Geschichtsschreibung bis heute geblieben. Überlebensgroß schwebt über dem Genius Philipp Melanchthons noch immer der Schatten Martin Luthers, des Wittenberger Weggenossen. Dabei ist der große Erfolg der Reforma­tion ohne den 1,50 Meter kleinen Griechischexperten und Glaubensstrategen kaum denkbar. Schon die berühmte Luther-Bibel ist zu einem nicht geringen Teil auch eine Melanchthon-Bibel. Und es war das Universalgenie Melanchthon, der die humanistische Bildungs- mit der kirchlichen Reformbewegung zusammenzuschließen wusste. Nur im Teamwork mit ihm vermochte Luther die verkrustete Kirche und damit die ganze damalige Welt aus den Angeln zu heben.Der Unterschied - schon physiognomisch - der beiden wichtigsten Prota­gonisten der Reformation ist von ihnen selbst wie von den Zeitgenossen hervorgehoben worden. „Philipp ist zarter als ich“, bemerkte Luther, „ich bin gröber und stumpfer“. Und als ungleiche Brüder im evangelischen Geiste sind sie von den Star-Porträtisten ihres Zeitalters, von Dürer und Cranach, in Szene gesetzt worden. Hier der Hardliner Luther, der Mann fürs konfessionell Grobe, ein saftig-kantiger Poltergeist mit markantem Bauernschädel - da der „Realo“ Melanchthon, der Feinmechaniker und hinter den Kulissen geräuschlos, aber hocheffi­zient arbeitende Diplomat der Reformation. Dürer hat ihn fast schon zur Karikatur des hohlwangigen Denkasketen mit hervorstechenden Augen entstellt. Vor 450 Jahren, am 19. April 1560, starb Melanchthon in Wittenberg. Unterschiedslos fanden beide in der Wittenberger Schlosskirche ihre letzte Ruhe.

Zum ersten Mal begegnet sind sie sich in der kursächsischen Universitätsstadt im Sommer 1518. „Völlig verdreckt nach mehrtägigem Ritt“ sei der gerade einmal 21-jährige neue Professor für griechische Sprache dort angekommen. Seine Vorliebe für die Sprache Homers, Aristoteles’ und des Neuen Testaments brachte dem Gräzisten-Jungstar, der schon im zarten Akademikeralter von 17 Jahren an der Artistenfakultät der Tübinger Universität seinen Magisterabschluss abgelegt hatte, auch seinen in Humanistenmanier gräzisierten Namen ein - Melanchthon ist die griechische Übersetzung seines Geburtsnamens Schwarzerdt.

Verbrannte Erde hatte der Spross eines aus Heidelberg stammenden Waffenschmieds und kurfürstlichen Rüstmeisters schon als siebenjähriger Knirps mit eigenen Augen sehen müssen. In seinem Geburtsort, dem einst kurpfälzischen Bretten, erlebte das älteste von fünf Kindern aus nächster Nähe den bayerisch-pfälzischen Erbfolgekrieg mit. Die Todesangst bei der Beschießung des Amtsstädtchens durch die Truppen Herzog Ulrichs von Württemberg, der auf der Seite des Kaisers und des Schwäbischen Bundes gegen die Kurpfalz kämpfte, schikanöse Hausdurchsuchungen beim Großvater, die körperlichen Spätfolgen beim eigenen Vater, der vergiftetes Brunnenwasser getrunken hatte - schließlich beider Tod 1508: Innerhalb weniger Tage wurde der Knabe, noch keine zwölf Jahre alt, an zwei Sterbebetten gerufen.

Er folgte der Großmutter, die nach Pforzheim in ihre Geburtsstadt zurückkehrte. Für die Ausbildung des hochbegabten Philipp war das nach einer schwierigen Kindheit zweifellos eine günstige Fügung, denn die Lateinschule der Goldstadt zählte zu besten ihrer Art. Er wohnte dort bei einer Schwester seines berühmten Großonkels Johannes Reuchlin, selbst ein großer Altsprachler und damals bedeutendster Hebräisch-Experte in Deutschland, dazu ein Spezialist für kaiserliches Recht. Dessen vielseitigen wissenschaftlichen Begabungungen und Sprachkenntnisse wusste sich schon der württembergische Graf und spätere erste Herzog Eberhard im Bart auf seiner Italienreise und in seiner Kanzlei zunutze zu machen.

Schon ein Jahr nach dem Umzug nach Pforzheim wurde der Ausnahmeschüler an der Heidelberger Universität immatrikuliert und erwarb sich mit den sogenannten artes liberales, den freien Künsten, vor allem das Rüstzeug des logischen Denkens. In Heidelberg kam er überdies mit dem Kreis oberrheinischer Gelehrter um den Elsässer Jakob Wimpfeling in Berührung, einen glänzend gebildeten Humanisten, der auch am kurpfälzischen Hof wegen seiner pädagogischen Arbeiten höchstes Ansehen genoss und als Mitbegründer einer nationalen deutschen Geschichtsschreibung gilt.

In Tübingen, wo der Baccalaureus Melanchthon von 1512 an studierte, traf er nicht nur wieder auf seinen Verwandten und Mentor Reuchlin, der zu dieser Zeit oberster Richter beim Schwäbischen Bund in Stutt­gart war, sondern auch auf eine Reihe weiterer bedeutender Humanisten, die sich jedoch - anders als Wimpfeling - der reformatorischen Bewegung angeschlossen haben, unter ihnen Johannes Ökolampad, der spätere Basler Münsterpfarrer und Zwingli-Genosse, und Ambrosius Blarer, später Reformator in württembergischen Diensten.

An der Tübinger Burse hielt Melanchthon als junger Magister Vorlesungen über antike Schriftsteller und über die Rhetorik, in deren Vernachlässigung namentlich durch die Scholastiker er eine Hauptursache für den Niedergang der mittelalterlichen Philosophie erkannte. Die humanistische Devise „ad fontes“ - zurück zu den Quellen - führte ihn nicht nur zu Cicero und Aristoteles, sondern bald auch zu den Kirchenvätern und zu den Schriften der Bibel selbst. Daneben widmete sich Melanchthon mathematischen, juristischen, medizinischen und sogar, damals nicht unüblich, astrologischen Studien. Und nebenbei arbeitete er noch als Korrektor in der Druckerei von Thomas Anshelm, in der auch die bedeutende „Weltchronik“ Johannes Nauklers, des Rektors der von Eberhard im Bart gegründeten Tübinger Universität, erschien. Am Ende seiner Tübinger Jahre veröffentlichte Melanchthon eine griechische Grammatik, die in mehr als 40 Auflagen gedruckt wurde und an einigen Universitäten noch im 18. Jahrhundert in Gebrauch war.

Auch der Humanisten-„Papst“ Erasmus von Rotterdam war auf den neuen Wissenschaftsstar aufmerksam geworden. Vor allem von Melanchthons Ausgabe des römischen Komödiendichters Terenz war er angetan: „Welche Hoffnung gewährt dieser junge Mann, ja, dieser Knabe! Welcher Scharfsinn der Erfindung, welche Reinheit der Sprache, welche reife Belesenheit!“ rühmte die mit Abstand bedeutendste Instanz des Griechischen nördlich der Alpen den Tübinger Gräzisten 1516. Damals war des Erasmus eigene Edition des Neuen Testaments auf Griechisch erschienen, die nicht nur in der Entwicklung der griechischen Studien ein Meilenstein war, sondern auch für die Geschichte der Reformation einen philologischen Durchbruch bedeutete. Schon bald entspann sich zwischen dem 33 Jahre älteren Weltbürger Erasmus, der mit so ziemlich allen großen Fürsten Europas im Kontakt stand, und dem Dozenten Melanchthon ein intensiver Briefwechsel. Er dauerte bis zum Tode des Meisters 1536 und wurde nur während der Zeit der Bauernaufstände und des großen Grundsatzstreits zwischen Erasmus und Luther über die Freiheit des menschlichen Willens Mitte der 1520er-Jahre unterbrochen.

Im Sinne eines biblisch-reformatorischen Humanismus hat Melanchthon versucht, sozusagen das Beste, was abendländische Kultur und christliche Weisheit, Philosophie und Theologie zu bieten hatten, in seinem Denken zusammenzubringen, ohne doch den lutherischen Primat der Heiligen Schrift, das „sola scriptura“, und damit die Pointe der lutherischen Rechtfertigungstheologie aufzugeben, nämlich die Einsicht, dass der seine Freiheit verfehlende Mensch auf Befreiung angewiesen ist.

Seine enzyklopädische Bildung, die mit einer tiefen Frömmigkeit einherging, prädestinierte ihn geradezu zum „ökumenischen Pontifex“ - zum interkonfessionellen Brückenbauer. Dem katholischen Kaiser Karl V. war Melanchthon im sogenannten Interim, als der Habsburger ein Zwangsbekenntnis mit Zugeständnis von Laienkelch und Priesterehe für die Protestanten statuieren wollte, zunächst weiter entgegenzukommen bereit als die meisten seiner Mitstreiter. Er wollte unter keinen Umständen einen Bürgerkrieg wegen unterschiedlicher Zeremonien riskieren - auch weil er klarer als viele Theologen hüben wie drüben die politische Tragweite einer religiösen Spaltung des Reiches nicht zuletzt angesichts äußerer Bedrohungen erkannte.

Im Übrigen waren dem Chefdiplomaten der Protestanten das lutherische Modell des sogenannten landesherrlichen Notbischofsamtes und der Einfluss evangelischer Hofräte suspekt. Melanchthon wollte mehr Eigenständigkeit einer bischöflich verfasste Kirche, die - freilich nur als Institution - sogar mo­narchisch geleitet werden konnte.

Seine analytische Kraft und intellektuelle Geschmeidigkeit machten den samtpfötigen Netzwerker umgekehrt bei den altgläubigen Falken erst recht verdächtig. Nicht ohne Grund hat mit Johannes Cochläus einer der führenden Köpfe der katholischen Seite Melanchthon deswegen noch vor Luther zum Hauptfeind der Altgläubigen erklärt.

Aber auch im eigenen Lager brachte dem „ehrlichen Makler“ Melanchthon seine friedfertige und ausgleichende Art nicht nur Freunde ein. Auch Luther gingen Kompromissbereitschaft und Nachsichtigkeit seines wichtigsten Verbündeten bisweilen zu weit.

Wohl noch empfindlicher aber hätte Melanchthon der antireformatorische Pauschalangriff von Papst Benedikt XVI. in seiner umstrittenen Regensburger Rede von 2006 getroffen. Darin machte der Heilige Vater die protestantische Tradition und damit indirekt Melanchthon für eine „erste Welle der Enthellenisierung des Christentums“ verantwortlich und damit für eine Beschädigung der einst fruchtbaren Synthese von griechischem Geist und biblischer Offenbarung. Auf den damals vielen Evangelischen als viel zu katholisch auftretenden Melanchthon kann dieser Vorwurf kaum gemünzt werden, war es doch der Chefunterhändler der Protestanten, der sich, eigentlich ganz im Ratzinger’schen Sinne, für die Rezeption der außerchristlichen Quellen der Erkenntnis verdient gemacht hat. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass auf diesen Umstand jüngst der katholische Melanchthon-Experte und Leiter des heutigen Melanchthon-Hauses in Bretten, Günter Frank, hingewiesen hat. Nicht zufällig wird heute katholischerseits wieder verstärkt auf das ökumenische Potenzial im Werk Melanchthons verwiesen und dabei insbesondere auf dessen reformatorische Hauptschrift, die Confessio Augu­s­tana. Dieses Bekenntnis, in dem Melanchthon für den Augsburger Reichstag 1530 den evangelischen Glauben bündig zusammenfasste, ist eine Art Grundgesetz des Protestantismus geworden, auf das bis heute weltweit evangelische Pfarrer ordiniert werden. Dass er mit der CA in der Tat keiner Kirchenspaltung das Wort reden, sondern im Gegenteil eine Gesprächsgrundlage für die Versöhnung der immer mehr in politisch-militärische Blöcke auseinanderdriftenden Reichsstände vorlegen wollte, zeigt schon der Aufbau dieses Schlüsselwerks der Reformation: Bei jedem Artikel werden zunächst die Gemeinsamkeiten zwischen der katholischen und der evangelischen Seite dargestellt, ehe die Unterschiede hervorgehoben werden. „Wir haben keine von der römischen Kirche verschiedene Glaubenslehre“, schrieb Melanchthon, nach Luthers politischer Neutralisierung durch die Reichsacht der Wortführer der Evangelischen, an den päpstlichen Legaten Campeggio in Augsburg.

Die Einheit retten konnte freilich auch der unermüdliche Diplomat und Religionspolitiker Melanchthon nicht, der neben seiner Professur immer wieder strapaziöse Reisen zu Reichstagen und Religionsgesprächen auf sich nahm und dann noch innerhalb der verschiedenen evangelischen Richtungen vermitteln musste. So nimmt es nicht wunder, dass der erschöpfte Workaholic kurz vor seinem Tod auf einem Zettel notierte, bald werde er nicht nur von der Sünde, sondern auch von der „Wut der Theologen“ erlöst.

Am Ende half alles Beten und Reden nichts. Es gab ihn doch noch - jenen Krieg zwischen Protestanten und Altgläubigen, vor dem sich Melanchthon und Erasmus so sehr gefürchtet hatten. Die konfessionelle Wiedervereinigung, die Karl V. als letzter Repräsentant einer anachronistischen sakralen Universalkaiseridee ebenso angestrebt hatte wie Melanchthon, war gescheitert. Immerhin: Der sogenannte Augsburger Religionsfrieden von 1555, der die Glaubenskrise zwar selbst nicht lösen konnte, garantierte fortan die konfessionspolitische Koexistenz der beiden Machtblöcke. Melanchthons Augsburger Bekenntnis erhielt so den Status eines Verfassungsdokuments.

Erfolgreicher als der „Außenminister der Reformation“, der in Wittenberg zwar auch Bibelwissenschaften lehrte, aber kein ordinierter Pfarrer war, wirkte der Bildungsreformer Melanchthon. Praeceptor Germa­niae, Lehrmeister Deutschlands, ist er nicht zu Unrecht genannt worden. War er es doch, der die Sache der Reformation „anschlussfähig“ machte für die neue humanistische Bildungsbewegung und der damit den gewichtigen Beitrag des deutschen Protestantismus zur Entstehung der Moderne überhaupt erst ermöglichte.

Zu fast allem, was er als Hochschullehrer unterrichtete, hat Philipp Melanchthon auch gleich neue Lehrbücher verfasst. Und aus einem solchen zur Logik hat vielleicht sogar Shakespeare den berühmtesten Satz der Theaterliteratur - „To be or not to be“ (Sein oder Nichtsein) - entlehnt und seinem in Wittenberg studierenden Hamlet in den Mund gelegt. Immerhin konnte Shakespeare auf Melanchthons Ausgaben auch in englischen Übersetzungen zurück-greifen.

Auch als Universitäts- und Schulreformer hat Melanchthon Nachhaltiges geschaffen. 1526 gründete er in der Reichsstadt Nürnberg das erste humanistische Gymnasium Deutschlands, und auch Herzog Ulrich von Württemberg griff nach seiner Rückkehr aus dem Exil auf Melanchthons Kompetenz als Hochschulreformer gerne zurück, und so visitierte - heute würde man sagen: evaluierte - der Wittenberger Professor seine einstige Alma Mater.

Dass für das Privatleben Melanchthons, der bis an die Grenzen der physischen Belastbarkeit gearbeitet hat und nebenher noch im Laufe seiner Karriere mehr als 9000 Briefe verfasst hat, wenig Raum blieb, erstaunt kaum. Luther, der einstige Mönch, der für sich selbst die schönen Seiten des Ehe- und Familienlebens entdeckt hatte, musste offenbar bei Melanchthon nachhelfen, ehe der nach zwei Jahren Hochschulstress in Wittenberg Katharina Krapp, eine Tochter aus besserem bürgerlichem Hause, heiratete. Ihr gemeinsames Wittenberger Wohnhaus gehört inzwischen ebenso wie die Schlosskirche der Luther-Stadt zum Unesco-Welterbe, das Renaissancegebäude ist heute ein ­Museum.

Einst ging es dort höchst lebendig zu, wie wir aus den Quellen wissen. Die Melanchthons waren nicht nur sehr gastfrei und beherbergten ständig Hausschüler und Gäste, sie waren auch sehr großzügig. Obwohl Melanchthon zu den Spitzenverdienern der Wittenberger Uni zählte, waren finanzielle Engpässe in seinem Mehrgenerationenhaus keine Seltenheit, zumal dort auch noch Enkelinnen und eine Nichte lebten. Vier Kinder gingen aus der Ehe hervor, die nach allem, was wir wissen, trotz der mannigfachen Belastungen als glücklich bezeichnet werden kann.

Es waren nicht nur Theologengezänk, überfüllte Hörsäle und Reisestrapazen, die dem sensiblen Familienvater zunehmend zusetzten. Melanchthon musste zwei seiner Kinder beerdigen, bei der Bestattung seiner 1557 verstorbenen Frau Katharina konnte er nicht einmal mehr dabei sein, weil er wieder einmal auf Dienstreise in protestantischen Angelegenheiten war - die Todesnachricht erhielt er zwei Wochen später im Heidelberger Schloss. Hart zugesetzt hat ihm auch das Schicksal seiner Tochter Anna, die 1547 nach der Geburt ihres sechsten Kindes in Königsberg noch keine 25 Jahre alt verstarb. Mit 14 Jahren hatte sie einen Studenten Melanchthons geheiratet, doch die von ihm begünstigte junge Ehe war offenbar ein einziges Desaster, so dass sich der Vater ernstlich überlegte, seine Tochter zurückzunehmen. Chronische psychosomatische Beschwerden, dazu Depressionen zehrten an den Kräften des hageren Mannes, der sich zeitweilig sogar mit Selbstmordgedanken trug.

Begegnete uns der nicht unbedingt telegen wirkende Charakterkopf mit leichtem Sprachfehler heute, er würde vielleicht als Universitätspräsident und vielgefragter TV-Talker bei Anne Will oder Maybritt Illner mit der Kanzlerin über Bildungspolitik diskutieren. „Wir müssen es schaffen, dass der Zusammenhang zwischen Herkunft und Bildung aufgebrochen wird“: Einen Satz wie diesen, von Angelika Merkel vor wenigen Tagen beim Wittenberger Melanchthon-Festakt in der dortigen Schlosskirche vorgetragen, hätte der Jubilar wohl ohne zu zögern unterschreiben können. Auch sein Appell, Bildungs- und Lehrinhalte stets aufs Neue kritischer Revision zu unterziehen, ist umso aktueller, je kürzer die Halbwertszeiten des Wissens im Informationszeitalter werden. Dessen multimediale Möglichkeiten hätte wahrscheinlich auch der geisteswissenschaftliche Multitasker Melanchthon, naturwissenschaftlich und technisch begabt wie er war, beherrscht - und vielleicht chattend und simsend genutzt. Auf Youtube kann sich seine Fangemeinde derzeit ihren eigenen Reim auf eine literarisch eher zweifelhafte Hommage machen. Der Evangelische Rundfunkdienst Baden hat dort zum Melanchthon-Jubiläum einen eineinhalbminütigen Clip mit dem Theo­logen-Rapper Phil eingestellt.

