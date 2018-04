StuttgartWenn die Besucher mit dicken Jacken und Rucksäcken in die Ausstellung stürmen, dann ist das für Cornelia Ewigleben ein sehr gutes Zeichen. Selbst wenn jemand eine Skulptur anfassen will, ist das Aufsichtspersonal zwar gefordert, aber an sich erfreut die Direktorin des Landesmuseums Württemberg diese Neugier. Denn sie ist ein eindeutiges Indiz, dass hier jemand nicht genau weiß, wie er sich im Museum zu benehmen hat, und dass man jahrhundertealte Ausstellungsstücke nicht berühren darf. Die Tatsache, dass dies Besuchern im Alten Schloss nicht bewusst ist, ist für Cornelia Ewigleben der Beweis, dass ihre Rechnung aufgeht: Seit Januar ist der