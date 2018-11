LudwigsburgSchwierig wird’s, wenn der Tanz nicht ohne Gebrauchsanweisung verständlich ist. Bei der spanischen Performance-Gruppe La Veronal geben erst mehrere Seiten Programmheft-Text einen Fingerzeig, worauf das Gastspiel in der Tanzreihe des Ludwigsburger Forums am Schlosspark abzielt: auf den Menschen, der sich in Bildern verewigt und, um sein eigenes Rätsel zu lösen, die Abbildungen anderer Menschen betrachtet. Als Gemälde und Statuen, in der Erinnerung, in Zukunftsprojektionen – nie objektiv, sondern in jeder Minute beeinflusst von den Umständen, der jeweiligen Erfahrung.

Die italienische Stadt Siena, nach der das 70-minütige Tanztheater