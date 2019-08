EsslingenDas bei einem Einbruch in eine Esslinger Industriehalle zerstörte Werk des Künstlers Rob Voerman ist wieder in voller Schönheit zu besichtigen. Es wurde Ende Juni bei einem Einbruch in die Halle des ehemaligen Eisenbahnausbesserungswerkes (EAW) in Mitleidenschaft gezogen und wurde inzwischen wieder hergestellt. Derweil dauert die Suche nach dem oder den Tätern an. Die Polizei ermittelt weiter gegen „Unbekannt“.

Der Künstler selbst ist froh, dass das Kunstwerk der Ausstellung „Good Space“ wieder steht, allerdings ist es nicht mehr ganz genau das, was er ursprünglich geschaffen hatte. „Ich kann immer noch viele Schäden sehen“, sagt er.