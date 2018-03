Anzeige

Dresden (dpa) - Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden haben eine Holzskulptur an die Nachfahren der ehemaligen Eigentümer zurückgeben. Die Plastik zeigt den Apostel Petrus und wurde von einem unbekannten Künstler um 1500 geschaffen. Das Kunstwerk war 1944 über den „Sonderauftrag Linz“ erworben worden: Hitler wollte in Linz ein Kunstmuseum errichten. In Dresden wurde das Projekt koordiniert. Beauftragte sollten Werke ankaufen. Sie bedienten sich auch aus Sammlungen, welche die Nazis beschlagnahmt hatten. Nach umfangreichen Recherchen konnte die Herkunft der Figur nun geklärt werden.