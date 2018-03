Anzeige

Maastricht (dpa) - Reiche Kunstliebhaber und Investoren haben sich von der Atomkatastrophe in Japan und den Kämpfen in Libyen nicht die Kauflaune verderben lassen. Das zeigt die Bilanz der international bedeutendsten Messe für Kunst und Antiquitäten, die am Sonntagabend in Maastricht beendet wurde. Mit guten Umsätzen sowie etwa 73 000 Besuchern aus 55 Ländern bestätigte die 24. European Fine Art Fair (TEFAF) erneut, dass sich der Welt-Kunstmarkt nach der Finanzkrise von 2009 erholt hat. Noch größer als in den vergangenen Jahren war der Anteil von Besuchern und Käufern aus China. Insgesamt boten 260 Händler aus 16 Ländern Kunstwerke, Antiquitäten und Designobjekte unterschiedlicher Kulturen aus rund 7000 Jahren Kunstgeschichte mit einem geschätzten Gesamtwert von über zwei Milliarden Euro an.

Der globale Kunstmarkt hat sich der jüngsten TEFAF-Studie zufolge spektakulär erholt und 2010 um 52 Prozent auf 43 Milliarden Euro zugelegt. Schon in den ersten Tagen der am 17. März eröffneten TEFAF wurden gute Geschäfte gemacht: So ging eine Holzskulptur des Künstlers Joan Miró von 1945 für 3,5 Millionen Euro an einen Privatsammler. Bei den Alten Meistern verkaufte sich unter anderem Gerrit Berckheydes Werk „Blick auf Haarlem“ von 1671, für das 4,5 Millionen Euro gefordert worden waren.