Kunst im Fleischermuseum

Der Leiter des Deutschen Fleischermuseums in Böblingen zeigt Schlachtbeile, Wurstmaschinen und sehr viel Kunst

Christian Baudisch, Leiter des Deutschen Fleischermuseums in Böblingen, will in seinen Ausstellungen dem handwerklichen Kernthema treu bleiben, setzt aber vermehrt auch Gegenwartskunst aufs Programm.