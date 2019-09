WendlingenDas Modell ist vorbildlich. Kunstfreunde aus Wendlingen und Umgebung führen seit 25 Jahren die Wendlinger Galerie. Am Sonntag, 22. September, feiern die Mitglieder das Jubiläum des Vereins, der den Betrieb einer Galerie in der Stadt möglich macht. Ab 15 Uhr wird in der ehemaligen Wohnvilla in der Weberstraße 2 gefeiert.

Bereits ab 11 Uhr hat die Galerie offen. Derzeit ist die Ausstellung „Transitus – retrospektiv und mehr 1971 bis 2019“ des Künstleres CHC Geiselhart aus Mössingen zu sehen. Kunst aus der Region eine Plattform zu bieten, das ist das Ziel von Vereinschef Rolf Körber. „Nicht nur junge Künstlerinnen und Künstler aus der