Esslingen (adi) - Mit einem kleinen, aber feinen Kulturprogramm gehen Dieselstraße und Galgenstricke ins Wochenende. Egal, ob der Sinn nach Kabarett, Kindertheater oder Musik steht - für jeden ist etwas dabei.

Freitag

Die Galgenstricke spielen heute ab 20 Uhr ihr aktuelles Programm „Mitgenommen“. Und wie immer darf man gespannt sein, wie die Esslinger Kabarettisten Herbert Häfele und Erich Koslowski das aktuelle Zeitgeschehen satirisch aufs Korn nehmen. Wer es musikalisch bevorzugt, ist heute ab 20.30 Uhr in der Dieselstraße richtig, wo die Poems on the Rocks ihr neues Programm vorstellen (siehe