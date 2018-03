Esslingen (adi) - Wer am Wochenen­de Kultur genießen möchte, muss schon etwas genauer hinschauen: Fürs Programm sind diesmal Dieselstraße und Galgenstricke zuständig - wobei die Vorstellungen des neuen Galgenstricke-Hausprogramms „Tutti Mutti“ am Freitag und am Samstag bereits ausverkauft sind.

Freitag

In der Dieselstraße ist heute ab 20.30 Uhr Hellmut Hattler mit seiner Band zu Gast. Früher gab der Ausnahme-Bassist bei deutschen Formationen wie Kraan, Tab Two oder Siyou ’n’ Hell den Ton an - seine aktuelle Band Hattler schafft „spielend den Spagat, modernste Elektronik, handgemachte instrumentale Virtuosität und