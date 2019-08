BaltmannsweilerBei der Arbeit in ihrem Bauerngarten entspannt sich Dagmar Roos von ihrer Malerei. Da gräbt sie in der Erde, jätet Unkraut, setzt zarte Pflänzchen in Beete und Tontöpfe. „Aus Samen ziehe ich manchmal auch selbst Gewächse. Dann bin ich überrascht, was da entsteht.“ Mit ihren 70 Jahren ist die Künstlerin in ihrem Atelier in Hohengehren noch sehr aktiv. Ihre großformatigen Bilder zeigen Landschaften und wilde Natur. „Die Bewegung zwischen Gegenständlichkeit und Abstraktion“ fasziniert die Künstlerin, die gerne mit unterschiedlichen Materialien experimentiert.

Umrisse von Blättern heimischer oder exotischer Pflanzen in sattem Grün