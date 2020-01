StuttgartEigentlich wollte er absagen. Denn von Banksys Schredderbild hält Yilmaz Dzeiwor wenig. Es sei „ästhetisch unterkomplex“, meint der Direktor des Museums Ludwig in Köln, der Banksy für keinen relevante Künstler hält. Trotzdem ist Dzeiwor nun nach Stuttgart gekommen zu einer Diskussion in der Staatsgalerie, die die Gemüter erregte. Seit März und noch bis kommenden Sonntag präsentiert die Staatsgalerie Banksys „Love is in the Bin“ in der Sammlung, mal neben Rembrandt, mal bei Duchamp. Nun wollte man Bilanz ziehen, wie sich das Werk in diesem Kontext geschlagen hat. Sich darüber auszutauschen fand Dzweiwor richtig, deshalb ist er gekommen.

