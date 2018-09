Stuttgart - Bereits zum dritten Mal findet das morgen beginnende und bis zum 19. Juli dauernde Festival für zeitgenössische Musik „Der Sommer in Stuttgart“ statt. In diesem Jahr offenbart sich mit drei experimentellen Musiktheater-Produktionen erstmals ein deutlicher Schwerpunkt. Man wolle unterschiedliche Möglichkeiten zeigen, „Musiktheater zu denken, zu komponieren und zu hinterfragen“, so die Veranstalter des Festivals, das 2007 von Musik der Jahrhunderte, Akademie Schloss Solitude, SWR und Stuttgarter Staatsoper ins Leben gerufen wurde. Dabei setzen die vier Partner stärker als bisher