Von Angela Doland



Paris (AP) - Unterwirft sich der Louvre, das berühmteste Museum in Paris, dem schnöden Mammon? In der französischen Kunstszene ist ein Streit über die Politik der Kulturinstitution ausgebrochen. Im Internet zirkuliert eine Protestpetition. "Museen sind nicht verkäuflich", heißt es darin. Auch gegen die Regierung wendet sich die Kritik. Ihr wird vorgeworfen, die Kunst zur Bildung einer kommerziellen Marke zu missbrauchen.



Der Louvre hat bereits begonnen, umfassende Sammlungen an das High Museum of Art in Atlanta auszuleihen. Eine weitere spektakuläre Aktionen ist in Vorbereitung: In Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten soll ein "Mini-Louvre" gebaut werden. "Ich glaube nicht, dass es die Rolle unserer Museen ist, den Tourismus in Abu Dhabi anzukurbeln", sagt Didier Rykner. Er hat die Website "La Tribune de l'Art" geschaffen und bereits 1400 Unterschriften gegen die Aktion gesammelt. Die Kunst werde diplomatischen und wirtschaftlichen Interessen geopfert, meint er. Beunruhigend sei die Reichweite der neuen Projekte und die Summen, um die es dabei gehe.



Der Streit begann im Dezember, als drei Persönlichkeiten der französischen Kunstszene einen offenen Brief in der Zeitung "Le Monde" veröffentlichten. Unter der Überschrift "Museen sind nicht verkäuflich" brandmarkten der Kunsthistoriker Roland Recht, die frühere Leiterin der französischen Museen Francoise Cachin sowie der frühere Direktor des Picasso-Museums in Paris, Jean Clair, zunächst die Zusammenarbeit mit Atlanta: Werke von Poussin und Raphael würden "in die reiche Stadt von Coca-Cola" geschickt, wofür das Louvre von den Sponsoren dick entlohnt werde. Von 5,5 Millionen Euro ist die Rede.



Noch schlimmer finden die Autoren das Abu-Dhabi-Projekt. Dies sei ein "diplomatisches Geschenk" an den ölreichen Staat. "Verkauft man damit nicht seine Seele?", fragen sie. Laut "Le Monde" könnten die französischen Museen an dem "Mini-Louvre" in den Emiraten 500 Millionen Euro verdienen. Die Verwaltung von Abu Dhabi will den Louvre für einen Bau auf der künstlichen Insel Saadijat gewinnen.



Louvre-Direktor Henri Loyrette kann die Aufregung nicht verstehen. Das Museum verlange keine Miete für Verleihungen, sagte er zu "Le Monde". Allerdings könne man Spenden von Sponsoren großer Ausstellungen annehmen. "Natürlich geht es um Geld, aber die Einnahmen sind wichtig für uns, das wollen wir nicht verheimlichen." Schließlich habe der Louvre in seiner 200-jährigen Geschichte als Museum schon immer mit ausländischen Institutionen zusammengearbeitet.