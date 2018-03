Stuttgart - Schillers „Ode an die Freude“ und Beethovens Neunte: Wenn der Ausdruck kollektiver Dankbarkeit gefragt ist oder gar der Anbruch eines neuen Zeitalters ansteht, greift man hierzulande fast immer zu Beethovens letzter Sinfonie mit dem Schlusschor über Schillers Verse. Der Fall der Mauer ist ein Beispiel hierfür, ein anderes die Tradition, dem zu Ende gehenden Jahr mit Beethovens Neunter einen erhabenen Ausklang zu geben. So auch immer wieder in Stuttgart, wo dieses Mal im voll besetzten Beethovensaal der Liederhalle die Stuttgarter Philharmoniker und der Tschechische Philharmonische