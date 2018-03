Anzeige

Köln (dpa) - Gut ein halbes Jahr nach dem Einsturz des Stadtarchivs in Köln soll kurzfristig ein neues Gebäude errichtet werden. Das hat der Stadtrat beschlossen. Geplant ist der Bau für rund 97 Millionen Euro auf einem Gelände am Rande der Kölner Innenstadt. In dem Gebäude sollen dann auch andere Kultureinrichtungen untergebracht werden. Die Planungs- und Bauzeit wird auf fünf Jahre geschätzt. Die Pläne für ein eigenständiges Jüdisches Museum wurden von den Ratspolitikern indes endgültig aufgegeben.