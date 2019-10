TübingenDas Trojanische Pferd steht in der Mitte des ehemaligen Kinosaals im Tübinger „Löwen“. Bei genauem Hinsehen entdecken die Betrachter, dass der Pferdekopf aus Müll gebaut ist. Telefonhörer, Holzplatten, altes Spielzeug und manches mehr sind da verbaut. In der Mythologie waren in dem Gaul Soldaten versteckt. Durch diese List gewannen die Trojaner den Krieg. Das ist heute anders. Ihr eigener Müll fällt auf die Menschen zurück. In der Nebenspielstätte des Zimmertheaters Tübingen hat Regisseur Gregor Schuster die Stückentwicklung „Smells Like Green Spirit“ realisiert. Klug untersucht er die Kehrseiten des grünen Gewissens, das in Mode ist; der Titel