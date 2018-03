Wenn ein kleiner Elefant auf Reisen geht, kann allerhand passieren. Davon erzählt der Autor Erwin Moser in seinem Kinderbuch „Winzig, der kleine Elefant“. Im Kutschersaal der Esslinger Stadtbücherei wurden der Titelheld der Geschichte und seine Abenteuer nun lebendig - möglich machten es Ellen Heese und ihr Theater en miniature, die Mosers Buch einfühlsam, phantasievoll und kindgerecht in Szene setzten. Und das junge Publikum, das zahlreich in die Bücherei gekommen war, konnte den Beginn der Aufführung kaum erwarten. So wie die sechsjährige Maike, die aufgeregt flüsterte: „Wann geht es endlich los?“Ellen Heese