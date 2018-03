Frankreich besitzt eine facettenreiche Musikkultur, die es verdient, immer wieder in den Fokus gerückt zu werden. Deshalb widmet der Esslinger Oratorien-Verein sein Forum für junge Solisten vom 8. bis 16. November der franzö­sischen Chor- und Instrumentalmusik. Dass man 100 Jahre nach Beginn des Ersten Weltkriegs solche Brücken schlägt, ist wohl bedacht. Der französische Generalkonsul Nicolas Eybalin versteht das Forum für junge Solisten nicht nur als ein musikalisches Highlight, sondern auch als Zeichen der deutsch-französischen Freundschaft. Und er erinnert in seinem Grußwort zum Forum an den deutschen