StuttgartDer elektrische Bass knurrt, singt und erzählt Geschichten, wenn die Polin Kinga Glyk präzise slappt, Skalen fließen lässt, lyrisch zupft. Die 22-Jährige hat sich in die Riege der großen funky Jazz-Bassisten gespielt, sie knüpft an Vorbilder wie Jaco Pastorius und Stanley Clarke an. Und natürlich Marcus Miller, der sie schon zu sich auf die Bühne geholt hat zum Duell auf Augenhöhe.

Auch im Stuttgarter Theaterhaus wirkt Glyk wie eine junge Frau, die ihre Berufung lebt. Sie bewegt sich in einer stimmigen Melange aus Fusion-Jazz, Funk und Pop. Das zentrale Thema von „5 Cookies“ erinnert an das Hauptmotiv von Falcos „Der Kommissar“, das