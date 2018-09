StuttgartNein, selbst Regie führen werde er auf keinen Fall, betont Viktor Schoner, Stuttgarts neuer Opernchef. Seine Intendanz will er fundamental anders auslegen als sein hoch geschätzter Vorgänger Jossi Wieler. Der inszenierte zusammen mit seinem Regie-Partner Sergio Morabito dem Ensemble ein ums andere Mal viel beachtete Produktionen auf den Leib. Sechs davon übernimmt Schoner in seinen ersten Spielplan. Bescheiden plante er seine Intendanz über anderthalb Jahre lang in einem Container im Innenhof der Oper. Er wurde ursprünglich auch geholt als Organisator für die anstehende, jahrelange und millionenschwere Sanierung des Opernhauses, die sich aber