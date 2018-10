StuttgartEs ist ein Treffen mit alten Bekannten, alten Songs und alten Ritualen: Man schaut MTV mit Ray Cokes, hört Nirvana, gibt sich die Dröhnung und pilgert zum Anbaggern und Abhängen ins Müsli, wie die in der Stuttgarter Reinsburgstraße liegende Disco im Szenejargon hieß. Ungeschriebenes Gesetz im offiziell Musicland betitelten Laden: „Hier wird nicht getanzt, das ist die goldene Regel. Die einzigen, die sich nicht dranhalten, sind Menschen aus Landkreisen mit den Autokennzeichen LB, WN, RT, TÜ, CW und BB und natürlich die Rich Kids von der Merz-Schule“, sagt Schmall, der so cool ist, dass sein Name wie das englische „small“ ausgesprochen wird.