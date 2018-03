Anzeige

München (dpa) - Eklat auf dem Filmfest München: Erstmals in der 20-jährigen Geschichte des Förderpreises Deutscher Film hat sich die Jury nicht auf einen Preisträger in der Kategorie Regie einigen können. Auch in der Kategorie Drehbuch gab es keinen Preis. „Wir waren nicht glücklich mit der Vorauswahl“, sagte Jurymitglied Caroline Link. Die Jury wolle nun ein Zeichen setzen. Bei den Nominierten löste die Entscheidung Protest aus. Als beste Nachwuchsschauspielerin wurde Elisa Schlott in „Draußen am See“ geehrt. Der Preis für den besten männlichen Schauspieler ging an Max Kidd für „Hangtime - Kein leichtes Spiel“. Katharina Schöde bekam den erstmals verliehenen Produzentenpreis.