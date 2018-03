Anzeige

Von Alicia Quarles





New York - Metallica und das Wort „verängstigt“ passen normalerweise nicht zusammen. Und doch war Angst angeblich eines der prägenden Gefühle für die Thrash-Metaller, als sie mit der Arbeit an ihrem jüngsten Album „Lulu“ begannen, einer Zusammenarbeit mit dem inzwischen 69-jährigen Avantgarde-Rocker Lou Reed. „Es war beängstigend, aber auch aufregend zu überlegen: ‚Wird er uns sagen, was wir spielen sollen? Werden wir wissen, was wir spielen sollen? Wird er anfangen, wahllos zu singen?“, erinnert sich Metallica-Sänger James Hetfield.

Reed und Metallica traten erstmals bei einem Konzert zum 25-jährigen Bestehen der Rock and Roll Hall of Fame 2009 zusammen auf, in die beide aufgenommen wurden. Rasch stellten die erfolgreichste Metal-Band aller Zeiten und die Singer-Songwriter-Legende fest, dass sie eine ganz besondere Chemie verbindet. Das veranlasste sie, zusammen ins Studio zu gehen. Vorlage für das Album war eine Idee Reeds, die auf den „Lulu“-Dramen Frank Wedekinds („Erdgeist“ und „Die Büchse der Pandora“) basiert. „Das war eine Vorlage Gottes“, sagte Reed. Reeds Musik und sein Songmaterial entstanden ursprünglich für eine „Lulu“-Inszenierung am Berliner Ensemble. „Sie wurden dort als Geräuschkulisse verwendet, die von verschiedenster Elektronik umgeben war. Ich habe das ganze Zeug aufgesammelt, weil es mir gehört, und es Metallica gebracht und sie darauf losgelassen, so dass es zusätzlich zur Elektronik auch noch zu Metallica geworden ist“, erklärt Reed.

Angeblich wurde das nun erschienene Doppelalbum „Lulu“ (Mercury/Universal) großteils innerhalb von nur vier Tagen aufgenommen. „Wir hatten keine Ahnung, was da auf uns zukommt, so dass es viel um den Moment ging und darum, zusammen zu spielen und der Impulsivität eine Chance zu geben,“ sagte Metallica- Schlagzeuger Lars Ulrich. „Es war eher eine körperliche als eine mentale Erfahrung.“

Reed hat schon mit zahllosen Künstlern zusammengearbeitet, darunter seine jetzige Gattin Laurie Anderson oder David Bowie. Seine Arbeit mit Metallica hält er aber für „die beste Musik, die ich jemals gemacht habe“. Das sehen freilich nicht alle so: Sowohl von Reed- als auch von Metallica-Fans setzte es böse Reaktionen auf die Zusammenarbeit. Darüber macht sich Reed nur lustig: „Sie drohen bereits damit, mich zu erschießen. Sie haben die Platte noch nicht mal gehört und empfehlen bereits verschiedene Formen von Folter und Tod.“

Auch die mittlerweile erschienen Kritiken zu „Lulu“ sind durchaus gemischt in ihren Bewertungen. Einige halten das mehr als andert­halbstündige Album für höhere Kunst, andere verreißen es als ungenießbaren, dissonanten Klangbrei. Reed jedoch schert sich um die Meinung der Rezensenten noch weniger als um die der Fans: „Mir ist es völlig egal, was ein Kritiker über irgendetwas sagt. Es gibt keine menschliche Spezies, für die ich weniger Respekt habe.“