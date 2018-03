EsslingenDer Miesepups stinkt nicht, aber er stänkert. Das Wesen aus dem Mooswald entlässt keine Gase an die Außenwelt, dafür meckert es und hat ziemlich oft schlechte Laune, was auch für dicke Luft in seinem Umfeld sorgt. Die meisten Waldtierchen mögen ihn nicht. Nakinchen findet ihn gruslig, und dem Heichörnchen ist er zu unhöflich. Nur das stets gut aufgelegt Kucks will den grummeligen Gesellen kennenlernen. Mit welchen Mitteln das konservenäugige Figürchen das schafft, davon handelt die fabelhafte Geschichte von Kirsten Fuchs. „Der Miesepeter“ wurde von Benedikt Grubel an der Jungen WLB geräusch- und fantasievoll in Szene gesetzt; die Uraufführung