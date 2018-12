StuttgartEin Seufzer, ach! „Ich glaube“, beschimpft der Theaterdirektor sein Personal, „Sie haben keinen blassen Schimmer, worum es in dieser Oper geht.“ Das ist wahr, aber auch nicht schlimm. Im neuen Theatersaal der Jungen Oper, die von dieser Saison an in eigenen Räumen der Spielstätte Nord residiert, herrscht das reine Tohuwabohu. Zwei ziemlich dümmliche Bühnenarbeiter, Xaver und Leopold, öffnen und schließen den Vorhang vor der Bühne ganz nach Belieben, streuen auch mal „The Lion sleeps tonight“ ein. Die Handlung wird zum Schmierentheater, das Sänger-Casting zum Marktplatz der Eitelkeiten. „Kunst“, sagt der Direktor, „ist nicht käuflich“ – aber