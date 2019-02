StuttgartDie Rolle kennt kein Pardon. Sie fordert die ganze Frau. Kopf, Herz, Stimme und: Körper. Man konnte das bei der Premiere sehen, als die Schauspielerin Josephine Köhler den Schlussapplaus mit blutigen Knien entgegennahm, so sehr hatte sie sich in den anderthalb Stunden zuvor verausgabt, so heftig mit dem Tänzer Louis Stiens gefightet, Haken ausgeteilt und eingesteckt – in einem Boxring, den die Regisseurin Anna-Sophie Mahler als sozialdarwinistische Arena für die „Sieben Todsünden“ gewählt hat. Die lädierten Knie, sagt Köhler, seien nicht die einzige Verletzung bei der Arbeit am Brecht-Weill-Stück gewesen. Vor allem die Proben hätten es in sich