NürtingenJosephine Bonnet hält die Fäden in der Hand. Mit leichten Bewegungen umgarnt sie den Bildträger, wickelt Linie für Linie um den Keilrahmen, bis nur noch ein dichtes Geflecht von farbigen Schnüren und Bändern sichtbar ist. Eine schöne Fleißarbeit. Die Fadenobjekte sind ein Teil ihrer künstlerischen Tätigkeit, die ebenso wie Zeichnungen und Drucke in ihrem Nürtinger Atelier entstehen. Der andere Teil sind die genreübergreifenden Performances, die ausschließlich am jeweiligen Ausstellungsort zu sehen sind. Dafür agiert sie quasi als Strippenzieherin, knüpft Kontakte und vernetzt sich mit anderen Künstlern, mit Tänzern und Musikern. Bildende und