ReichenbachJohn Illsley macht mittlerweile jene Musik, die sich Millionen von Dire-Straits-Fans so sehr von Mark Knopfler wünschen würden. Man höre sich nur Illsleys Song „So it goes“ von seinem neuen Album „Coming up for Air“ an: Diese Gitarre, diese melancholische Stimmung, diese Stimme – das ist Dire Straits pur! Illsley spielt dieses sechs Minuten lange Stück, das eine Reflexion auf die vergangenen Dire-Straits-Tage ist, im ersten Set seines Konzerts in der Halle Reichenbach. Es ist ein atmosphärisch hochkarätiger Song, ein Genuss in den Ohren.

Das verwundert nicht, denn der 70-Jährige war Mitbegründer der Dire Straits, zupfte damals wie heute