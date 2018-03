Anzeige

Dresden/Stuttgart (dpa/red) -Jörg Bochow wird Chefdramaturg am Staatsschauspiel Dresden. Er tritt sein Amt wie der neue Intendant Joachim Klement mit Beginn der Saison 2017/2018 an, gab die Bühne bekannt. Bochow, der unter Hasko Weber am Stuttgarter Staatsschauspiel Chefdramaturg war, ist derzeit Leitender Dramaturg am Deutschen Schauspielhaus Hamburg. In Dresden löst er Robert Koall ab, der mit dem derzeitigen Dresdner Chef Wilfried Schulz nach dieser Spielzeit an das Schauspielhaus nach Düsseldorf wechselt.