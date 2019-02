EsslingenJoe Haider ist eine Jazz-Legende. Seine 83 Jahre sind dem Pianisten, der über ein halbes Jahrhundert die europäische Jazzszene mitbestimmt hat, nicht anzumerken. Schon beim Eröffnungstitel „Waltz for Ever“ erlebten die Zuhörer im Esslinger Jazzkeller Haiders ungebrochene Vitalität, seine Suche nach Inspirationen und sein Lechzen nach frischer, swingender Musik: Er zelebrierte eine ganz persönliche, sehr intensive Form des Jazz. Hinter jeder Note merkte man die klassische Pianistenausbildung, die der in Stuttgart aufgewachsene, jetzt in Bern lebende Haider einst am Richard-Strauss-Konservatorium in München genossen hat.

Differenziert