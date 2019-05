StuttgartNoch schaut das Publikum dank Spiegel auf sich selbst und hört in die wütende Suade einer offenbar unserer Gegenwart entsprungenen Frau hinein: einer jungen Wutbürgerin, die sich selbst noch finden muss, einer, die es gut hat dank wohlsituierter Familie. Sie schwadroniert von „Mama Heimat“ und dann aggressiv: „Warum bitte sind all diese fremden Leute, die wir nicht persönlich kennen, die sich selber mitsamt den Wurzeln ausgerissen haben, warum bitte sind die überhaupt da?“ Später wird sie als Hochschwangere in grüner Wohnzimmeroase „Landlust“ lesen, das Wohlfühlmagazin für die naturbewusste Städterin.

Aber zunächst verschwindet die