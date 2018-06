Anzeige

New York (dpa) - Der US-amerikanische Jazzmusiker Horace Silver ist im Alter von 85 Jahren am Mittwoch gestorben. Der 1928 im US-Bundesstaat Connecticut geborene Musiker und Komponist galt als Pionier des Hardbop und Funk-Jazz. Mit dem Schlagzeuger Art Blakey gründete er in den 50er-Jahren die „Jazz Messengers“, ging dann aber mit seinem Horace-Silver-Quintett eigene Wege.

Zu seinen Hit-Kompositionen zählen „The Preacher“, „Sister Sadie“ und „Song for my Father“, die zu Klassikern wurden.

Silver lernte schon als Kind Klavier und Saxofon. Er bekam rasch erste Auftritte und tourte dann mit verschiedenen Bands. Die Strapazen der Tour versuchte er allerdings immer auf wenige Monate im Jahr zu begrenzen.

Silver blieb während seiner Karriere stets betont unpolitisch. „Ich glaube nicht an Politik, Hass oder Wut in meinen musikalischen Kompositionen“, schrieb er einmal. „Musik sollte den Menschen Freude und Glück bringen und sie ihre Sorgen vergessen lassen.“