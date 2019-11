StuttgartDas Stuttgarter Musikfestival Jazz Open wird im Jahr 2020 vom 9. bis zum 19. Juli stattfinden und den Schlossplatz, den Ehrenhof des Neuen Schlosses, den Jazzclub Bix, das Sparda-Welt-Eventcenter am Hauptbahnhof und das Stadtpalais am Charlottenplatz bespielen. Dass zum Abschluss Sting sein Welttour-Programm „My Songs“ präsentieren wird, war bereits bekannt. Nun sind einige weitere Top-Acts angekündigt worden.

Auf der Hauptbühne im Ehrenhof des Neuen Schlosses auf dem Schlossplatz wird am 15. Juli Lenny Kravitz auftreten, der mittlerweile schon Stammgast in Stuttgart ist. „Here To Love“ heißt das neue Live-Programm des Rockstars. Für den