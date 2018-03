Til Brönner, Antonio Farao, Karl Frierson, die Bobby Burgess Bigband und das BuJazzO - Jazzfans schnalzen mit der Zunge, wenn sie sich das ambitionierte Programm des fünftägigen Landesjazzfestivals Baden-Württemberg anschauen, das morgen in Esslingen beginnt. Mit Unterstützung des Jazzkellers haben der Verein Live-Musik und das Kulturzentrum Dieselstraße ein Konzept entwickelt, bei dem große Namen auf der großen Bühne und regionale Größen in Club-Atmosphäre modernen Jazz in seiner ganzen Vielfalt präsentieren. Festivalleiter Eckhart Fischer freut sich, „dass bislang alles rund gelaufen ist