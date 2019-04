StuttgartDas ist uns im vergangenen Jahr beim Osterfestival passiert“, sagt Theaterhaus-Chef Werner Schretzmeier, „und wir haben es erst hinterher gemerkt. Die Realität ist: 80 Prozent der Künstler auf dem Markt sind Männer.“ Das Theaterhaus indes hat den Ruf, mit solchen Realitäten kritisch umzugehen. So stehen in diesem Jahr nun neben Männern auch einige Frauen im Programm.

Die aus Albstadt stammende Pianistin Monika Herzig etwa: Sie ging mit ihrem Mann, einem Gitarristen,1988 zum Stu­dium nach Alabama und ist heute Professorin in Indiana. Dort hat sie die Frauen-Jazzband Sheroes gegründet, in der eine Prominente spielt: die 1977 von München in