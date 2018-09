Stuttgart - So richtig lustig war Lessings Lustspiel nie, die Geschichte vom verletzten und vermeintlich entehrten Kriegsheimkehrer Major von Tellheim, dessen Braut ihn erst überzeugen muss, dass er ihrer Liebe noch wert ist. Das bewerkstelligt jene Minna, eine für das Jahr 1767 ungewöhnlich selbstständige, starke Frau, durch ein so raffiniertes Spiel mit den Grundsätzen und Gefühlen ihres Verlobten, dass die Komödie immer ein wenig auf der Kippe zum Seelendrama steht - den entscheidenden Schubs gibt ihr nun Christine Gnann in ihrer Inszenierung in der Stuttgarter Tri-Bühne. Kein Wunder,