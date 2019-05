EsslingenGanz so alt wie die Esslinger Landesbühne (WLB), nämlich 100 Jahre, sind die Teilnehmer des europäischen Seniorentheaterfestivals stAGE! nicht. Überhaupt lassen die Akteure nicht sich selbst, sondern manches Klischee alt aussehen, verspricht Daniela Urban. Die 42-jährige Theaterpädagogin und Regisseurin koordiniert das stAGE-Festival, das an diesem Donnerstag in Esslingen beginnt und zum Jubiläumsprogramm der WLB in ihrem runden Geburtstagsjahr zählt. 39 Bewerbungen aus 19 Ländern gingen beim Bund Deutscher Amateurtheater (BDAT), dem Veranstalter des Festivals, ein. Bis Sonntag sind sieben ausgewählte Inszenierungen aus sechs europäischen